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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da kaydedildi.

Özgür Alantor   | 18.01.2022
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da 130, Palandöken'de 124, Ovacık'ta 110, Denizli'de 100, Kartepe'de 87, Yedi Kuyular'da 85, Çambaşı'nda 81, Erciyes'te 80, Davraz'da 68, Uludağ'da 65, Haserek'te 64, Mersivan'da 59, Ilgaz'da 57, Saklıkent ve Sarıkamış'ta 50, Yıldız Dağı'nda 48, Ergan'da 47, Zigana'da 45, Yıldıztepe'de 38, Konaklı'da 36, Keltepe'de 27, Yalnızçam'da 26, Hazarbaba'da 25, Elmadağ'da 18, Muş'ta 16, Murat Dağı'nda 15 ve Akdağ'da 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez18.1.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-10-7
PalandökenKY-19-11
HesarekKY-19-9
HakkariÇB-21-12
KartepeKY-6-4
UludağKY-6-5
NemrutKY-16-13
KeltepeKY-14-9
IlgazKY-10-6
ErciyesKY-13-6
OvacıkKY-9-5
SarıkamışA-21-8
YıldıztepeKY-10-5
DenizliKY-8-3

(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, A: Açık)

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