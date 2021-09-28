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Yolcu almayan taksi şoförleri hakkında yasal işlem başlatılacak

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, taksilerde kısa mesafe ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcu alınmamasının tespitinde güvenlik birimleri yolcu mağduriyetini giderecek. Yolcu almamakta ısrar eden taksi şoförlerine yasal işlem yapılacak.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 28.09.2021
Yolcu almayan taksi şoförleri hakkında yasal işlem başlatılacak

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Taksi Denetimleri" genelgesi gönderdi.

Genelgede, son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere, bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin arttığı belirtildi.

Bu durumun, taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe müessir olayları artırabileceği, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı.

Genelgede, mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacaklar şöyle sıralandı:

"Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müracaatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek. Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak. Ticari taksi denetimleri artırılarak, şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak. Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak."

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