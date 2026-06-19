YKS'de ilk oturum TYT bugün yapılacak

Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026-YKS, 20-21 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılacak.

YKS'nin saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu.

21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak.

[1/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [2/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [3/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [4/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [5/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [6/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [7/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [8/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [9/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [10/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [11/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [12/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [13/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [14/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [15/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [16/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [17/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [18/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [19/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [20/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [21/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [22/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [23/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [24/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [25/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [26/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [27/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [28/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [29/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [30/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [31/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [32/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [33/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [34/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [35/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [36/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [37/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [38/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [39/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [40/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [41/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [42/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [43/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [44/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [45/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. Araçları uğurlamasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, açıklamalarda bulundu. [46/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. Araçları uğurlamasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, açıklamalarda bulundu. × [1/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [2/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [3/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [4/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [5/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [6/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [7/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [8/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [9/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [10/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [11/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [12/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [13/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [14/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [15/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [16/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [17/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [18/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [19/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [20/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [21/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [22/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [23/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [24/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [25/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [26/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [27/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [28/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [29/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [30/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [31/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [32/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [33/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [34/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [35/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [36/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [37/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [38/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [39/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [40/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [41/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [42/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [43/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [44/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. [45/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. Araçları uğurlamasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, açıklamalarda bulundu. [46/46] Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. Araçları uğurlamasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, açıklamalarda bulundu.

YKS soru kitapçıkları sınav merkezlerine gönderildi

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenecek 2026-YKS'ye ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatına başlandı.

Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ile sınav evrakını taşıyan ve zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alınan 531 nakil aracı, ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden ayrıldı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu 2026-YKS, bu yıl 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 254 sınav merkezinde düzenlenecek.

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Dünyadan izole kapalı matbaadan sınav evrakı teslim alındı

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için çalışan 100'den fazla ÖSYM personeli, yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezinde bulunuyor.

Sınavın hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor.

Kapalı matbaa merkezinde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi'nin tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

ÖSYM'nin YKS soru kitapçıkları ve sınav evrakının sınav merkezlerine sevkiyatı, dış dünyadan tamamen izole olan kapalı matbaa merkezinden sınav evrakının nakil araçlarına yüklenmesiyle başladı. Nakliye araçları, 254 sınav merkezine yüksek güvenlik önlemleri altında ulaşacak.

Araçların ulaşımı güvenlik güçlerinin koordinasyonunda sağlanacak

Araçların, sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşımı emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanacak.

Bu merkezden yüksek güvenlik önlemleriyle uğurlanan şehirler arası nakil araçları, özel zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemiyle koruma altına alındı, elektromekanik kilidin hangi saatte açılacağı merkezden kodlandı ve anahtarın log kayıtları tutuldu.

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilecek. Araçlar süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemiyle GPS üzerinden izlenecek.

Nakil araçlarının geçtiği güzergahlar, "dur-kalk" ve mola süreçleri ile süratleri her an ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde kayıt altına alınacak.

Güvenlik güçleri, araçların başında nöbet tutacak

Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletilecekleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korunacak.

Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden net görüntülenen alanlarda olacak.

Ayrıca güvenlik güçleri, araçların başında nöbet tutacak.

Sınav sabahı, elektronik kilitler önceden belirlenen saatlerde ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açılacak.

Kapalı kutularda saklanan sınav evrakı, merkezlere dağıtılmak üzere şehir içi nakil araçlarına teslim edilecek. Şehir içi nakil araçları kullanılarak soru kitapçıkları ve cevap kağıtları sınav binalarına ulaştırılacak.

Sınav evrakları kilitli kutularda geri getirilecek

Sınav evrakı, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenler eşliğinde sınıflara dağıtılacak. Sınav gözetmenleri de kamera kaydıyla binalara alınacak. Adaylar ise dedektörlerle yapılan üst aramalarından sonra sınıflara girişler başlayacak.

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.

“Geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesini unutmamalarını özellikle tavsiye ediyorum”

Araçları uğurlamasının ardından açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sürecinin sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Sınavın soru kitapçıklarının ve sınav evraklarının emniyet ve jandarma personeli eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılacağını aktaran Ersoy, YKS'nin adaylar için huzurlu, sağlıklı ve güzel bir şekilde geçmesini temenni etti.

Adaylara bazı uyarılarda bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

“Sınav gününe ilişkin güzel bir uyku geçirmelerini, güzel bir kahvaltı yapmalarını ve stresten uzak bir şekilde çalıştıklarının ve emeklerinin tam karşılığını alacakları bir sınav hazırlığında olduğumuzu söylemek isterim. Dolayısıyla kendilerini rahat hissedeceği şekilde sınav ortamına gelmelerini isterim. Ancak şunu da söylemek isterim ki, sınava gelmeden önce muhakkak sınav merkezlerini, sınav binalarını kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. TYT oturumlarının ait olduğu sınav binasını, AYT'nin ve YDT'nin ait olduğu sınav binalarını kontrol etmelerini özellikle istirham ediyorum. Sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesini unutmamalarını özellikle tavsiye ediyorum.”

Adayların girecekleri oturumlara vaktinde gelmeleri gerektiğini ifade eden Ersoy, "Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olsunlar. Ola ki bir aksilik olması durumunda bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun. Çünkü bir adayın sınava girmemesinin yaşadığı üzüntü emin olun bizi daha fazla etkiliyor. Hiçbir adayın bu emeğinin karşılığını almaması anlamında sınava girmemesini arzu etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 650 bin kişi görev yapacak

Ersoy, YKS'nin ülkenin en önemli sınavlarından biri olduğunu dile getirdi.

Sınavın düzenleneceği cumartesi ve pazar günleri yaklaşık 650 bin kişinin aktif şekilde görev alacağını vurgulayan Ersoy, "Dolayısıyla adaylarımızın sınav konforunun bozulmaması anlamında sınav binalarının çevresinde hiçbir şekilde gürültü yapılmamasını, pazar yerlerinde esnafın sessizce faaliyette bulunmasını, minibüs ve araba gibi araçların korna çalmamasını rica ediyoruz. Çünkü adayların 1-2 yıllık emeğin karşılığını almasını istiyoruz." dedi.

Cumartesi günü saat 06.00'da A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacağını hatırlatan Ersoy, "İnşallah milli takımımız galip gelecek ama bu galip gelmenin sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım. Herkese başarılı bir sınav ve emeklerinin karşılığının alacağı bir sınav temenni ediyorum." diye konuştu.

En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında

Bu yıl YKS'ye 921 bin 248 aday ilk kez, 665 bin 113 aday ikinci kez, 447 bin 67 aday üçüncü kez, 198 bin 904 aday dördüncü kez, 193 bin 296 aday ise beşinci ya da daha fazla kez başvuruda bulundu.

Adayların 978 bin 408'ini Anadolu lisesi, 514 bin 809'unu meslek lisesi, 294 bin 52'sini açık öğretim lisesi, 186 bin 800'ünü imam hatip lisesi, 104 bin 273'ünü fen lisesi mezunları oluşturuyor. Diğer lise türlerinden de 347 bin 286 aday sınava başvurdu.

En genç adayın 16, en yaşlı adayın 87 yaşında olduğu sınava 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 kişi başvuruda bulundu.

Dört ilçede ilk kez YKS düzenlenecek

2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulmasına yönelik uygulama kapsamında 10 bin 880 adaydan sınav ücreti alınmadı.

Sınava 15 bin 360 engelli aday başvurdu. Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Sağlık raporları baz alınarak ihtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği sağlanacak.

Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde bu yıl ilk kez YKS gerçekleştirilecek.

Basketbol Şampiyonasındaki 8 sporcuya Belgrad'da YKS uygulaması

TYT oturumunda 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salon, AYT oturumunda 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salon, YDT oturumunda ise 746 bina ve 9 bin 702 salon kullanılacak.

YKS'nin sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için 600 binin üzerinde sınav görevlisi üç oturumda görev yapacak. TYT oturumunda 340 bin 321, AYT oturumunda 227 bin 380, YDT oturumunda ise 32 bin 598 görevli yer alacak.

Tüm sınav süreci emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütülecek. Üç oturumda yaklaşık 50 bin emniyet personeli sahada olacak.

Sınava başvuran ancak Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak 8 sporcu için Belgrad'da TYT ve AYT uygulaması düzenlenecek.

Adaylar, Türkiye ile eş zamanlı olarak ve aynı koşullarda sınava girecek.

Adaylara hatırlatmalar

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor.

T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

İstanbul'da YKS adayları için "Sınav Giriş Belgesi Çıktı Noktası" kurulacak

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YKS sınav giriş belgesini unutan, kaybeden ya da belgesine ulaşamayan adaylar için bu yıl da İstanbul genelinde 39 ilçede destek hareketi başlatıldı.

Sınav merkezlerinin önünde kurulacak çıktı noktalarında giriş belgesi eksik olan gençlerin çıktı alabilmeleri ve sınav salonlarına zamanında yetişmeleri sağlanacak.