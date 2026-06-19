Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yarın YKS'ye girecek tüm gençlere yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ettiğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında, "Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın, sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, bu bir sınav, hayatın tamamını değil, sadece belirli bir dönemini ifade eder. Bunu lütfen unutmayın. Rabbim hepinize zihin açıklığı ve emeklerinizin karşılığını almayı nasip etsin. Yolunuz, ufkunuz, bahtınız açık, başarılarınız daim olsun."