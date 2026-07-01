Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti.
Zafer Fatih Beyaz
01 Temmuz 2026•Güncelleme: 01 Temmuz 2026
Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA
ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.