Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü
Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar etkili oldu.
Sivas
Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.
Kente 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı ve çevresinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezinde yüzleri güldürdü. Kar kalınlığının bölgede 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.
Kayak merkezinde, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.