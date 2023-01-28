Niğde'de devrilen tur midibüsündeki 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Niğde'de tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Niğde
Niğde-Kayseri kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 C 4071 plakalı tur midibüsü devrildi.
Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.