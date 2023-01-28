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Niğde'de devrilen tur midibüsündeki 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Niğde'de tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Abdullah Özkul   | 28.01.2023
Niğde'de devrilen tur midibüsündeki 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Niğde

Niğde-Kayseri kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 C 4071 plakalı tur midibüsü devrildi.

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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