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Yılbaşı öncesi AŞTİ'de 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yılbaşı öncesi asayiş denetimi yapıldı.

Aykut Karadağ, Cankut Taşdan   | 30.12.2021
Yılbaşı öncesi AŞTİ'de 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

Yeni yıl öncesi halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki (AŞTİ) "Güven Huzur" uygulamasına Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 200 polis ve 5 dedektör köpek katıldı.

Denetimlerde, şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken, giden ve gelen yolcu peronlarında kimlik, HES kodu ve maske denetimi yapıldı.

Terminalin tüm giriş ve çıkış noktaları kontrol edilirken, şüpheli görülenler gözaltına alınarak, polis merkezlerine götürüldü.

Başkentte yılbaşı denetimlerinde 16 bin 220 polis görev yapacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda, başta 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı olmak üzere, vatandaşların kutlamalara yoğun olarak katılacağı yerlerde 16 bin 220 polis görev alacak.

Taciz ve yankesicilik olaylarına karşı görevlendirilen güven timleri de temizlik görevlisi, simitçi ve boyacı gibi davranarak yaşanabilecek olaylara anında müdahale edecek.

Ayrıca, kritik noktalarda olaylara müdahale için özel harekat, terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve çevik kuvvet şubesine bağlı ekipler de hazır bulunacak.

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