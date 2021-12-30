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İzban, Marmaray ve Başkentray'dan yaklaşık 10 milyon sağlık çalışanı ücretsiz yararlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden bugüne kadar 9 milyon 798 bin sağlık çalışanının ücretsiz yararlandığını bildirdi.

Zeynep Canlı   | 30.12.2021
İzban, Marmaray ve Başkentray'dan yaklaşık 10 milyon sağlık çalışanı ücretsiz yararlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı'yla, sağlık çalışanlarının Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanmasına yönelik uygulamanın 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı kaydedildi.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelenin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu zorlu süreçte birlik içinde, omuz omuza hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarımız en ön safta, cansiperane, yer alıyor. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza Bakanlık olarak destek olmaya devam edeceğiz. Uygulama başladığından bu yana ücretiz ulaşım imkanından İzban, Marmaray ve Başkentray'dan 9 milyon 798 bin sağlık çalışanı faydalandı."

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