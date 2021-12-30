Dolar
13.16
Euro
14.87
Altın
1,802.27
ETH/USDT
3,718.20
BTC/USDT
47,315.00
BIST 100
1,882.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini kabul etti. -VTR-
logo
Gündem

Sağanağın ardından çöken istinat duvarı nedeniyle Demirköy-Kırklareli yolu trafiğe kapatıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sağanağın ardından çöken istinat duvarı yolun kapanmasına neden oldu.

Nihat Evren, Özgün Tiran   | 30.12.2021
Sağanağın ardından çöken istinat duvarı nedeniyle Demirköy-Kırklareli yolu trafiğe kapatıldı Fotoğraf: Nihat Evren/AA

Kırklareli

Alınan bilgiye göre, bölgede zaman zaman etkili yağışın ardından, "yol bitti komutanım" mevkisinde istinat duvarı çöktü.

Düşen toprak ve taş parçaları, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye giden Demirköy Belediyesi ile karayolları ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanın çevresine şerit çekerek uyarı levhaları koydu.

İlçe ile kent merkezine ulaşımın sağlandığı yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında
Çin'de Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 4 kişi sokaklarda teşhir edildi
Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor
İkinci doz Johnson & Johnson aşısı Omicron kaynaklı hastaneye yatışları yüzde 85 azaltıyor
Kovid-19 vaka sayısı artan Ordu'da 'ev ziyaretlerine ara verin' çağrısı

Benzer haberler

Sağanağın ardından çöken istinat duvarı nedeniyle Demirköy-Kırklareli yolu trafiğe kapatıldı

Sağanağın ardından çöken istinat duvarı nedeniyle Demirköy-Kırklareli yolu trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor