YEE'nin Bosna Hersek'teki Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim programı başladı
Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ülkedeki Türkçe öğretmenlerine yönelik düzenlediği 16. Hizmet İçi Eğitim Programı başladı.
Bosnia and Herzegovina
Zenica Doboj Kantonu Pedagoji Kurumu işbirliğinde 6 Kasım'a kadar devam edecek programa ülkenin farklı kentlerinden katılan 48 öğretmene, eğitim alanındaki son gelişmeler ve yeni yaklaşımlar aktarılacak.
YEE Başkan Yardımcısı Ahmet Naim Çiçekler, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkçe öğretmenlerinin eğitici eğitimi için Saraybosna'da bulunduğunu belirterek "Bosna Hersek'te 2011'den bu yana Türkçe, seçmeli ders olarak orta öğretim düzeyinde seçiliyor. Şu anda 200 okulda 6 bin 500 öğrenci Türkçe öğreniyor." dedi.
Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic de YEE ile oldukça iyi bir iş birliğine sahip olduklarını söyleyerek, öğrencilerin hayatında öğretmenlerin önemli bir yer kapladığını vurguladı.
YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ise 2011'de başlayan Tercihim Türkçe projesi kapsamında 6 bin öğrencinin Türkçe öğrendiğini ifade ederek "Süreç içerisinde ilköğretim ve liseden Türkçe dersi alarak mezun olan 20 bin öğrencimiz var." diye konuştu.
Çocukların aynı zamanda Türk kültürünü tanıması için de birçok faaliyet düzenlediklerini söyleyen Yaman, Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerin çevrim içi yapıldığını ancak bu yıl itibarıyla normale dönüldüğünü aktardı.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, Bosna Hersek genelindeki 8 devlet üniversitesinden 5'inde Türkoloji bölümleri bulunduğuna işaret ederek "Bugün burada orta öğretim aşamasında Türkçe öğreten öğretmenlerimiz bulunuyor." ifadesini kullandı.
Programda, seminer ve çalıştaylar da düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.