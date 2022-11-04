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Amasra'da maden ocağındaki patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 04.11.2022
Amasra'da maden ocağındaki patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren bir işçinin yaşamını kaybettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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