Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesindeki çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.
Aydın/Ankara
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesindeki çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.
Canbolat, AA muhabirine, uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.
Aydın'ın Didim ilçesinde yangına müdahale eden THK'ye ait yangın söndürme uçağı, Bafa Gölü'ne düştü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 14, 2024
• Uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişi uçağın üzerine çıktı, tekne marifetiyle kurtarıldı
• Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde… pic.twitter.com/Kl6a2q1QmF
Vali Canbolat, şunları kaydetti:
"Didim'deki Akyeniköy Mahallesi'ndeki Dalyan bölgesinde çıkan yangına müdahale için gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak Bafa Gölü'nden su doldururken düştü. İçinde bulunan pilotlar uçağın üzerine çıktılar. Biraz önce oradaki Milas'a ait karakolun teknesi marifetiyle alındılar. Genel durumları iyi görünüyor. İki pilot ve 1 memur görevli uçakta."
Olayla ilgili ilk bilgilerin bu yönde olduğunu anlatan Canbolat, Muğla Valiliğinin daha detaylı açıklama yapacağını belirtti.
Bakan Yumaklı: Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Bafa Gölü'ne kırıma uğrayan uçağa ilişkin açıklama yaptı.
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten, Orman Genel Müdürlüğünce kullanılan THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden orman teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.