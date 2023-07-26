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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde başlayan orman yangını söndürüldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Sıtkı Yıldız  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde başlayan orman yangını söndürüldü

Yalova

Esenköy beldesi Aliye Hanım Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Bursa Bölge Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteriyle havadan, Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince de karadan müdahale edildi.

Yangın söndürme helikopteri, çok sayıda sortiyle Esenköy kıyısında denizden aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttı.

Ekiplerin söz konusu müdahaleleriyle kısa sürede söndürülen ve ormanlık alanda hasara neden olan yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Vali Muammer Erol da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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