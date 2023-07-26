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Beypazarı'nda buğday tarlasında hasat sırasında yangın çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday hasadı sırasında biçerdöverden çıktığı iddia edilen yangında, ekili arazi zarar gördü.

Ali Kemal Akan  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Beypazarı'nda buğday tarlasında hasat sırasında yangın çıktı

Ankara

Kırbaşı Mahallesi Karataş mevkisinde bulunan buğday tarlasındaki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bazı çiftçiler, yangının yayılmasını önlemek için traktörleriyle toprağı sürdü.

Biçerdöverden çıktığı iddia edilen yangında, ekili alan zarar gördü. Yangında, biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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