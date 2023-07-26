Beypazarı'nda buğday tarlasında hasat sırasında yangın çıktı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday hasadı sırasında biçerdöverden çıktığı iddia edilen yangında, ekili arazi zarar gördü.
Ankara
Kırbaşı Mahallesi Karataş mevkisinde bulunan buğday tarlasındaki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Bazı çiftçiler, yangının yayılmasını önlemek için traktörleriyle toprağı sürdü.
Biçerdöverden çıktığı iddia edilen yangında, ekili alan zarar gördü. Yangında, biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.