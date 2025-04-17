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Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Nevzat Umut Uzel  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel/AA

Van

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığının önüne yürüdü.

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Bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Nazlı Sancar, gazetecilere, dağa kaçırılan çocukları için başlattıkları eylemlerinde 100'üncü haftayı geride bıraktıklarını söyledi.

Yıllardır kızı için hasret çektiğini belirten Sancar, "Evlatlarımızı istiyoruz. DEM Parti ve PKK'yı istemiyoruz. Bir anne olarak 2012'den beri bir yanım hep eksik kaldı. Kızım için mücadele veriyorum. Gözyaşlarımızı görsünler, evlatlarımızı geri göndersinler. Bu mücadelemiz devam edecek." dedi.

Oğlu için eyleme katıldığını dile getiren Saliha Mert de "5 yıldır oğlum için mücadele veriyorum. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı zorla dağda tutamazlar. Oğlum seni çok özledim." diye konuştu.

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