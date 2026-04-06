Anadolu Ajansı 106'ncı yaşını kutladı

AA'nın kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Genel Müdürlük'teki AAtölye'de, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, eski AA genel müdürleri Hilmi Bengi, Kemal Öztürk ve Mehmet Akarca, Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, emekli eski AA foto muhabiri İlhan Kuyucu ile AA çalışanlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Karagöz, burada yaptığı konuşmada, AA'da kurum kültürü inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.

Ajans'ın değişim dalgasını doğru zamanda gördüklerini ve cesurca dönüştürmeye başladıklarını aktaran Karagöz, bugün 106'nci yılının kutlanıldığı AA'nın büyük bir dönüşümün ve gelişimin parçası olduğunu ifade etti.

AA'nın kurulduğu sırada İstanbul'un işgal altında, basının sansür altında olduğuna değinen Karagöz, "Anadolu'da bağımsızlık mücadelesinin sesini duyurabilen yoktu. Aksine 'bağımsızlık mücadelesi çok kötü gidiyor', 'Milli Mücadele çöktü' tarzında haberler yapılıyordu. İşte Ajans'ımız o tarihlerde küresel düzeyde emperyalizmle mücadele etmek için, haber hegemonlarına karşı direnç göstermek için kuruldu." dedi.

Geçen hafta, işitme engelli bireylerin güvenilir habere hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Türk İşaret Dili sosyal medya kanalı "Eller Konuşur"un da eklenmesiyle AA'da, 14 dilde yayın yapıldığını söyleyen Karagöz, ilk 10 haber ajansı hedeflerini revize ettiklerini, ilk 5 haber ajansından biri olmayı hedeflediklerini vurguladı.

AA'nın geçen yıl 1,4 milyon fotoğraf ve 154 bin video ürettiğini aktaran Karagöz, bütün bu içeriklerle uluslararası rekabette haber ajanslarından önde olduklarını belirtti.

"Küresel rekabetteki gücümüz her geçen gün artıyor"

AA'nın, haberleri "dünyanın haberini dünyaya duyurmak" vizyonuyla ele aldığının altını çizen Karagöz, ABD başta olmak üzere Batı ve Kuzey Avrupa'nın, olan bitenleri AA'dan aldıklarını söyledi.

Karagöz, en büyük hedeflerinin AA'nın tüm dünyada referans gösterilmesi olduğunu vurgulayarak, "Güneş doğdu diye şaşıramıyorsak, Anadolu Ajansının bir haberinin de bugün Batı medyasında çıkıyor olması bizi asla şaşırtmasın. Bu yeni normalimizdir. Bizim küresel rekabetteki gücümüz her geçen gün, her geçen hafta artıyor." diye konuştu.

AA Analiz dergisi yayın hayatına kazandırılacak

Karagöz, AA Yeşil Hattı, AA Teyit Hattı ve AA Ayrımcılık Hattı'nın içerik derinleştirme, kaliteli içerik üretme ve referans gösterilme mecraları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim sadece çok haber üreten değil, nitelikli haber üreten ve her defasında da referans gösterilen bir noktaya gelmemiz lazım. AA Analiz dergisi önümüzdeki aylarda çıkacak. Ülkemizde entelektüel bir çoraklaşma var, entelektüel ürünler az çıkıyor. Bizim AA Analiz gibi çok güçlü bir enstrümanımız var. Buradaki en iyi analizleri aylık bir dergiye dönüştürüyoruz. AA Analiz, bugün bütün karar vericilerin, yönetici elitlerin, şirket yönetenlerin, devlet yönetenlerin bir baş ucu referans kitabı dergisi olacak aylık olarak. Bunu yayın hayatına kazandıracağız."

Haber fotoğrafı alanında spesifik bir dergi olmadığına dikkati çeken Karagöz, İngilizce haber fotoğrafı dergisine yönelik de çalışmalarının tamamlanmasının ardından yayınlanacağını vurguladı.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik soykırımını "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" üçlemesiyle bir araya getirdiklerini hatırlatan Karagöz, "Kanıt" kitabının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından delil kabul edildiğini ve İsrail yargılanırken "Kanıt" kitabındaki delillere bakılacağını belirtti.

"Anadolu Ajansı, kendi yapay zekasını üreten bir kurum olacak"

Karagöz, AA'nın haber sitesinin sadeleştiğini, tasarımının estetize edildiğini, yeni haliyle karmaşadan uzaklaşıldığını ifade ederek, internet sitesine eklenen "Spot" bölümünün dinamik ve ilham veren bir platform olacağını söyledi.

Yapay zeka teknolojilerine ilişkin AA'nın teknolojiyi tüketen değil, üreten bir noktada konumlanmak istediğini, buna ilişkin T3 Vakfı'yla yakından çalıştıklarını aktaran Karagöz, "Kendi dil tabanlı yapay zeka modelimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Arşivimizi T3 Vakfı'yla birlikte buluşturduk. Şu an yapay zeka aynı ChatGPT gibi eğitiliyor. Sorular soruyoruz, cevaplar alıyoruz. Bunu çok daha mükemmel bir seviyeye getirdiğimizde lansmanını yapacağız. Anadolu Ajansı, kendi yapay zekasını üreten bir kurum olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Karagöz, eski AA genel müdürleri Bengi, Öztürk ve Akarca ile eski AA foto muhabiri Kuyucu'ya hediye takdiminde bulundu, "Zamanın Tanığı" sergisini gezdirdi.

Etkinlikte, AA'nın yenilenen internet sitesine ilişkin AA Yardımcı Muhabiri Batuhan Parin tarafından sunum yapıldı, AA çalışanlarından oluşan Anadolu Müzik Grubu da müzik dinletisi sundu.