AA'nın eski genel müdürleri, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü programına katıldı

AAtölye'de gerçekleştirilen programda konuşan Hilmi Bengi, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını diledi.

Bu vesilesiyle yıllarca emek verdiği müessesede çalışanlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bengi, "Anadolu Ajansı kutsal bir kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden önce faaliyete başlamış, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat kendi emekleriyle kurduğu, örneğine ender rastlanan bir müessese. Anadolu Ajansı logosu ekranlarda göründükçe, gazetelerde çıktıkça, biz çok mutlu oluyoruz. Yıllarca emek verdiğimiz kurumun, nice yıllar üzerine katarak devam etmesini arzu ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akarca da Anadolu Ajansının binasının yenilendiğini, çağın ileri teknolojilerine ulaşıldığını kaydetti.

Haberleri devamlı takip edilen AA'nın dünyanın önemli ajansları arasına girdiğini vurgulayan Akarca, bu durumun çok sevindirici olduğunu dile getirdi.

Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maşallah, sübhanallah, denecek başka bir laf yok. Anadolu Ajansı fevkalade başarılı. Nice yıllar diliyoruz. Ajansın gelişimini gördükçe, insan daha bir mutlu oluyor. Hakikaten maşallah, reklam olsun diye değil. Bunca şey nasıl yapılmış, bunca yeni teknolojiler, yeni düşünceler nasıl yerleşmiş, bu gelişimde Genel Müdürlerin payı çok büyük aslında. Ben Serdar Bey'i kutluyorum. Çok başarılı."

"Benim dönemimden daha ilerlemiş, daha güçlenmiş"

Kemal Öztürk de 106 yılın çok uzun, gurur verici bir süre ve çok güzel bir hikaye olduğunun altını çizdi.

"Bu hikayenin bir bölümünde yer almak, benim için mesleki hayatımın en gurur verici dönemler." diyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sesini dünyaya duyurabildiğimiz için çok mutluyum. Daha da iyi gördüm ajansı, benim dönemimden daha ilerlemiş, daha güçlenmiş. Bu kurumun bir parçası olmak, herkesin yıllarca unutamayacağı bir şeydir. Ben de unutmuyorum. 12 yıl oldu ayrılalı ama halen Anadolu Ajansı dendiğinde benim kalbimde, gönlümde yeri ayrı. İnşallah mağdurların ve mazlumların sesini dünyaya duyuran en güçlü ajans oluruz. Bizden sonraki kuşaklar da bunu gerçekleştirir, Anadolu Ajansı'na katkı sağlamış herkes bu heyecanı duyar. Muhabir de şoför de grafiker de genel müdür de bu heyecanı duyar."