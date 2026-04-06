Kocaelispor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maç berabere bitti

24. dakikada Operi'nin soldan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Keita'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Agyei'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45. dakikada soldan kullanılan kornerde Opoku'nun kafa vuruşunun ardından altıpas içinde topla buluşan Kemen'in şutunda, savunmada Smolcic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

İkinci yarı

55. dakikada Ömer Ali Şahiner'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Shomurodov'un ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.

59. dakikada Shomurodov'un pasıyla topla buluşan Selke'nin ceza sahasından dönerek yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

65. dakikada Kemen'in sağdan ortasında savunmadan seken topa gelişene vuran Operi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

71. dakikada Kemen'in arka direğe yaptığı ortada Shomurodov'un gelişene vurduğu topu, kaleci Serhat Öztaşdelen çizgiden çıkardı.

81. dakikada Agyei'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Churlinov'un zayıf şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

90+5. dakikada Can Keleş'in pasıyla topla buluşan Rivas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

Karşılaşma golsüz berabere bitti.

AA'nın 106. yılı kutlandı

Karşılaşma öncesinde Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümüne özel pankart açıldı.

Kocaelisporlu futbolcular, seremoniye üzerinde "Anadolu Ajansımızın 106. yaşını kutluyoruz." yazılı pankartla çıktı.





"Hedefimiz için değerli 2 puan kaybettik ama bu ligde maç kazanmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz"

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, maça tutuk başladıklarını ve ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Nuri Şahin, takımının ikinci yarıdaki oyunundan memnun olduğunu dile getirerek, "İkinci yarıda takımın performansından memnunum. Tamamen Kocaelispor yarı sahasında oynanan oyun oldu. Çok pozisyona girdik ama golü bulamadık. Değerli 2 puan kaybettik. Hedefimiz için değerli 2 puan kaybettik ama bu ligde maç kazanmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularıma ve oyunumuza inanıyorum. Ne yazık ki bugün bu sonuçla ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Bugün de iyi performans sergileyen futbolcunuz Yusuf Sarı'nın Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Şahin, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın daha önce Yusuf ile çalıştığını ve onu iyi tanıdığını bildirdi.

Kendisinin Yusuf'tan daha fazlasını beklediğini belirten Şahin, "Gol, istatistik, asist gibi konularda Yusuf'un yükselmesi lazım. Bunu kendisi de iyi biliyor. Bugün iyi oynadı ama maç kazandıracak... Maç kazandırırsa, gol atarsa, asist yaparsa, eminim Montella hocam kaliteli oyuncuları Dünya Kupası'na götürmek isteyecektir. Zaten geniş havuzda diğer oyuncularımız gibi Yusuf da var. Her Türk'ün hayali Dünya Kupası'nda oynamak. Benim de hayalimdi ama nasip olmadı." diye konuştu.

Nuri Şahin, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılacak olmasından gurur duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah güzel bir turnuva olacak. Hem Montella hocamı hem de federasyonda emeği geçen herkesi ama en çok oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Milli takım için en önemli şey olan takım olmayı başarmışlar. Gurur duyuyorum. İyi liderleri var. Grup içinde liderlerini görebiliyorsun. Gençlere bakış açısını görebiliyorsun. Kenetlenmelerini görebiliyorsun. Uzun yıllar sonra hem kalite hem de takım olma anlamında çok değerli bir milli takımımız var. Burada Montella hocamın da hakkını vermek istiyorum. Gerçekten güzel bir takım oluşturmuş. İnşallah yine tarih yazarlar."