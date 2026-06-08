Gazze ateşkesinin ikinci aşaması için Kahire’de görüşmeler sürüyor Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcilerinin Kahire’de görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, taraflar ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların aşılması amacıyla "yol haritası" niteliğinde bir taslak üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Kahire'deki görüşmelerde, ateşkesin ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması, insani yardım girişinin artırılması ve kalıcı sükûnetin sağlanmasına yönelik adımlar ele alındı.

Toplantıda ayrıca Gazze’nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin sürdürülebilirliği gibi başlıkların da gündeme geldi.

Tarafların, genel olarak sürecin ilerletilmesi yönünde “olumlu bir atmosfer” içinde değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Ateşkes anlaşması, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmiş, ilk aşamada esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı. Ancak Filistinli kaynaklar, İsrail’in anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediğini ve saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında ise Gazze’nin yönetimi, yeniden imar, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail’in çekilmesi ve bazı siyasi güvenlik düzenlemelerinin ele alınması öngörülüyor.

Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcilerinin ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik görüşmeler için dün Kahire’de temaslara başlamıştı.