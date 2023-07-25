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Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde dün silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Kemal Karadağ  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
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