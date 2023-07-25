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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura törenine katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşme yapacak, ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine geçilecek.

(Ankara/14.00/17.30/17.45/19.00/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜYAP Palas Balo Salonu'nda düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılmasına" ilişkin önerisinin müzakere edilmesi için olağanüstü toplanacak.

- Yeşil Sol Parti'nin Meclis grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini, temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli ABD doları cinsi tahvil ile kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)


SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

(Vilnius/19.00) (Fotoğraflı)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve sarı-lacivertli bir oyuncu, UEFA Konferans Ligi'ndeki Zimbru maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli ekip son antrenmanını yapacak.

- Fenerbahçe'nin rakibi Zimbru'nun teknik direktörü Lilian Popescu ve bir oyuncusu Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Moldova ekibi son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/15.30/19.00/20.15/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımıyla karşılaşacak.

(Kranj/18.30) (Fotoğraflı)

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