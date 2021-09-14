MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla sürdüğünü bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB)yapılan açıklamada, "Dynamic Front-2021 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.
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Dynamic Front-2021 Tatbikatı; Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor. 🇹🇷 🇺🇸 🇪🇸 pic.twitter.com/sWcCz0K9AT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2021