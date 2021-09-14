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MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla sürdüğünü bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 14.09.2021
MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB)yapılan açıklamada, ​​​​​​​"Dynamic Front-2021 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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