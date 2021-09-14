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Çevre

Van'da barajlardaki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Van'da barajlarda balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Emre Ilıkan   | 14.09.2021
Van'da barajlardaki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Van

İlçelerden Erciş'deki Koçköprü ile Muradiye'deki Sarımehmet barajlarında ölü balıkları gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

Ekipler, sudaki materyaller ile tatlı su kaynağının etrafında herhangi kirletici ve kimyevi madde olup olmadığını inceledi.

Tatlı su kaynağının farklı noktalarından alınan numuneler, üniversite laboratuvarında detaylı incelenecek.

Yerinde ölçülen parametre değerlerinde ise suyun balıklar için uygun olduğu, bakteriyel analizlerde herhangi olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Balıkların kesin ölüm nedeni laboratuvardaki incelemenin ardından belirlenecek.


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