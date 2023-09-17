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Van'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Van'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 21 düzensiz göçmen yaralandı.

Nevzat Umut Uzel  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Van'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Van

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 03.01 sıralarında Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkisinde, Kurubaş Geri Gönderme Merkezinden Gaziantep'e düzensiz göçmen taşıyan otobüsün şarampole devrildiği belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye ambulans, UMKE, AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye personelinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 7 emniyet personelimiz, 2 şoför, 26 düzensiz göçmen yaralanmıştır. Yaralılar çevre hastanelerimize sevk edilmiş olup yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiştir. Yaralıların hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili Valiliğimiz tarafından idari soruşturma açılmış, adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

Yaralılardan bazıları taburcu edildi

Kazanın ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazıları taburcu edildi, bazılarının tedavileri devam ediyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Operatör Doktor Ömer Faruk Kara, hastanelerine getirilen yaralılara gerekli müdahalelerin yapıldığını ifade ederek, "Hastanemize biri şoför, 5'i polis toplam 16 yaralı geldi. Bir düzensiz göçmen müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu anda hastanemizde 4 yaralının tedavisi devam etmektedir. Geri kalan yaralılarımız tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir." diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi acil servisinde görevli doktor Kadir Turunç, kaza sonrası hastaneye 12 yaralının getirildiğini bildirerek, "Hastanemize 2 polis memuru, 1 şoför ve 9 düzensiz göçmen getirildi. Gerekli müdahaleleri yapıldı. 2 yaralı tüm müdahaleleri yapmamıza rağmen hayatını kaybetti. Bir şoför ve 4 mülteci hastamızı taburcu ettik." dedi.

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