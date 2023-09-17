Dolar
27.00
Euro
28.80
Altın
1,923.78
ETH/USDT
1,631.10
BTC/USDT
26,575.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Menderes ve yol arkadaşlarının hatıraları kalbimizin en derin yerinde muhafaza edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 62'nci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Harun Kutbe  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Menderes ve yol arkadaşlarının hatıraları kalbimizin en derin yerinde muhafaza edilecek

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ömürlerini milletimize adayan, demokrasimizin temini ve ülkemizin kalkınması için hayatlarından vazgeçen; haksız, mesnetsiz bir şekilde idam edilen demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, tazimle, dualarla yad ediyorum.

Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu, hukuku ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin alınlarındaki o kara leke hiçbir zaman silinmeyecekken buna karşılık Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları ise kalbimizin en derin yerinde muhafaza edilecektir. Millet iradesini her şeyin üzerinde tutacak, 'Söz milletindir.' ilkesi doğrultusunda milletimizin kararlarını ve kararlılığını daim surette desteklemeyi sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da çıkan yangında iki metruk bina, müstakil ev ve apartman zarar gördü
Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Menderes ve yol arkadaşlarının hatıraları kalbimizin en derin yerinde muhafaza edilecek
Van'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ mensubu yakalandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Menderes ve yol arkadaşlarının hatıraları kalbimizin en derin yerinde muhafaza edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Menderes ve yol arkadaşlarının hatıraları kalbimizin en derin yerinde muhafaza edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yurt dışına eğitim için gönderilen öğrencilerin burslarında yapılan artışları açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı ile geleceğe dönük projeksiyonlar yapacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC gayriinsani bir izolasyonla karşı karşıya, izah edilebilir bir durum değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC gayriinsani bir izolasyonla karşı karşıya, izah edilebilir bir durum değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (KKTC'ye elektrik hattı projesi) Şu anda bir proje fizibilite çalışmaları yapılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (KKTC'ye elektrik hattı projesi) Şu anda bir proje fizibilite çalışmaları yapılıyor
Cumhurbaşkanı Tatar, e-Devlet Kapısı'nın KKTC'de de hayata geçmesini umduklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Tatar, e-Devlet Kapısı'nın KKTC'de de hayata geçmesini umduklarını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet