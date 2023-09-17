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Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin yakaladığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ mensubu yakalandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da görev yapan Hudut Kartalları'nca, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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