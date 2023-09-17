Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin yakaladığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da görev yapan Hudut Kartalları'nca, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.