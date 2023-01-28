Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
23,052.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de geniş katılımlı protesto gösterileri gerçekleştiriliyor.
logo
Gündem

Van'da doktorlar ve UMKE gönüllüleri 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı

Van'da doktorlar ve 36 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü, 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı.

Özkan Bilgin   | 28.01.2023
Van'da doktorlar ve UMKE gönüllüleri 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı

Van

Van İl Sağlık Müdürlüğü, kondisyon faaliyeti ve olağan dışı durumlara hazırlıklı olmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Tatlı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Harun Eyüpkoca ve 36 UMKE gönüllüsü, 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı.

Katılımcılar, olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı başarıyla tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da doktorlar ve UMKE gönüllüleri 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı
Abant'ta kar başladı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Çavuşoğlu, Almanya'da komşularının saldırısına uğrayan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti
Arap STK'leri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını İstanbul'da protesto etti

Benzer haberler

Van'da doktorlar ve UMKE gönüllüleri 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı

Van'da doktorlar ve UMKE gönüllüleri 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı

Biyoçeşitliliği tehdit eden iklim değişikliği karşısında eylem planı hazırlanması çağrısı

Vanlı kayakçılar yarışlara Hakkari'deki kayak merkezinde hazırlanıyor

Çığ nedeniyle 42 kişinin öldüğü Bahçesaray yolunda kar kalınlığı 24 santimetrede kaldı

Çığ nedeniyle 42 kişinin öldüğü Bahçesaray yolunda kar kalınlığı 24 santimetrede kaldı
Van'da dağcılar 2 bin 733 rakımlı Alikelle Dağı'na tırmandı

Van'da dağcılar 2 bin 733 rakımlı Alikelle Dağı'na tırmandı
Rabia öğretmen yarıyıl tatilinde evleri dolaşarak kadınlara okuma yazma öğretiyor

Rabia öğretmen yarıyıl tatilinde evleri dolaşarak kadınlara okuma yazma öğretiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet