Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de tekstil fabrikasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Tekstil Fabrikası'nı ziyaret etti.
Ankara
Toplu açılış töreninin ardından fabrikaya geçen Erdoğan, Deniz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Fabrikada incelemelerde bulunan Erdoğan, çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.