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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de tekstil fabrikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Tekstil Fabrikası'nı ziyaret etti.

Mehmet Tosun   | 28.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de tekstil fabrikasını ziyaret etti

Ankara

Toplu açılış töreninin ardından fabrikaya geçen Erdoğan, Deniz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Fabrikada incelemelerde bulunan Erdoğan, çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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