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TBMM Başkanı Şentop, Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Aykut Yılmaz   | 28.01.2023
TBMM Başkanı Şentop, Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı

TBMM

Şentop, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıları kınıyorum. Mabetlere ve mabetlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Masum sivillerin hayatına mal olan bu endişe verici şiddet olaylarının tırmandırılması bölge güvenliğini tehdit etmektedir." ifadelerine yer verdi.

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TBMM Başkanı Şentop, Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı
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