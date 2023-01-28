Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
23,052.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de geniş katılımlı protesto gösterileri gerçekleştiriliyor.
logo
Gündem

Abant'ta kar başladı

Bolu'da doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı'nda kar etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı milli parka gelenler, yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Zafer Göder   | 28.01.2023
Abant'ta kar başladı Fotoğraf: Zafer Göder - AA

Bolu

Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yerini kara bıraktı.

Beyaza bürünen milli parkta kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Abant'ta, yeşil alanların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Milli parka gelen tatilciler, kar yağışı altında yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da doktorlar ve UMKE gönüllüleri 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı
Abant'ta kar başladı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Çavuşoğlu, Almanya'da komşularının saldırısına uğrayan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti
Arap STK'leri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını İstanbul'da protesto etti

Benzer haberler

Abant'ta kar başladı

Abant'ta kar başladı

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Kahramanmaraş'ta kar yağışı davul zurnayla kutlandı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil, olimpiyatlara odaklandı

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil, olimpiyatlara odaklandı
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 50 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 50 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet