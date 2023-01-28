Abant'ta kar başladı
Bolu'da doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı'nda kar etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı milli parka gelenler, yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.
Bolu
Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yerini kara bıraktı.
Beyaza bürünen milli parkta kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Abant'ta, yeşil alanların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
Milli parka gelen tatilciler, kar yağışı altında yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.