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Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de geniş katılımlı protesto gösterileri gerçekleştiriliyor.
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.

Zafer Göder   | 28.01.2023
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Zafer Göder - AA

Bolu

Öğleden sonra sağanağın başladığı bölgede, yer yer sis de görülüyor.

Kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Polis ekipleri, sürücüleri, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıyor.

Bölgede gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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