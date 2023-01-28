Çavuşoğlu, Almanya'da komşularının saldırısına uğrayan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Almanya'da komşularının saldırısına uğrayan Türk çifti arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, ülkenin Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Heiligenhaus kentinde Alman komşuları tarafından saldırıya uğrayan Aleyna Aktaş (25) ile eşi Mehmet Aktaş'ı (30) hastanede ziyaret etti.
Bakan Çavuşoğlu, Şen'in ziyareti sırasında, saldırıya uğrayan Mehmet Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş ile telefonda görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Heiligenhaus şehrinde Trabzonlu Aktaş ailesi Alman komşularının havalı tüfekli saldırısında yaralanmıştı. Saldırganın daha sonra Aktaş ailesinin oturduğu evin kapısını baltayla kırp içeriye yanıcı madde dökerek daireyi yakmak istediği iddia edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.