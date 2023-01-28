Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
23,052.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çavuşoğlu, Almanya'da komşularının saldırısına uğrayan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Almanya'da komşularının saldırısına uğrayan Türk çifti arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 28.01.2023
Çavuşoğlu, Almanya'da komşularının saldırısına uğrayan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti

Ankara

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, ülkenin Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Heiligenhaus kentinde Alman komşuları tarafından saldırıya uğrayan Aleyna Aktaş (25) ile eşi Mehmet Aktaş'ı (30) hastanede ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Şen'in ziyareti sırasında, saldırıya uğrayan Mehmet Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş ile telefonda görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Heiligenhaus şehrinde Trabzonlu Aktaş ailesi Alman komşularının havalı tüfekli saldırısında yaralanmıştı. Saldırganın daha sonra Aktaş ailesinin oturduğu evin kapısını baltayla kırp içeriye yanıcı madde dökerek daireyi yakmak istediği iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Çavuşoğlu, Almanya'da komşularının saldırısına uğrayan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti
Arap STK'leri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını İstanbul'da protesto etti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Antalya'da fırtına ve yağışın izleri siliniyor

Benzer haberler

Çavuşoğlu, Almanya'da komşularının saldırısına uğrayan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti

Çavuşoğlu, Almanya'da komşularının saldırısına uğrayan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti

Çavuşoğlu: (Kur'an-ı Kerim yakılması) İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur

Çavuşoğlu: "Pompeo'nun (15 Temmuzla ilgili) sildiği bir tweet var. Anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemişti

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta BM 77. Genel Kurul Başkanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta BM 77. Genel Kurul Başkanı ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu’nun ABD ziyareti ve F-16 konusu

Bakan Çavuşoğlu’nun ABD ziyareti ve F-16 konusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet