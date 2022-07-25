Dolar
17.83
Euro
18.22
Altın
1,716.80
ETH/USDT
1,480.80
BTC/USDT
21,659.00
BIST 100
2,548.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Üsküdar'da İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, Üsküdar'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

Tansel Parlak   | 25.07.2022
Üsküdar'da İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki E11 numaralı, 34 JC 6431 plakalı İETT otobüsü, D-100'de yan yoldan ana yola bağlanmaya çalışırken, başka bir servis aracı otobüsü sıkıştırdı. Bunun üzerine direksiyonu kıran sürücü, otobüsün hakimiyetini kaybederek Ünalan yol ayırımındaki bariyerlere saplandı.

Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmında hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl sevkiyatı anlaşması) Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz
Rize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı zarar gördü
Üsküdar'da İETT otobüsü bariyerlere saplandı
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Üsküdar'da İETT otobüsü bariyerlere saplandı

Üsküdar'da İETT otobüsü bariyerlere saplandı

"Sigortadan şişirme hasar kaydı var' sözü gerçeği yansıtmıyor" uyarısı

İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi

Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi

Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi
Bakan Soylu: Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazaları yüzde 29 azaldı

Bakan Soylu: Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazaları yüzde 29 azaldı
Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı