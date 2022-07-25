Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Görüşmede, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savuma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Akar ve Austin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.