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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Görüşmede, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savuma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kemal Karadağ   | 25.07.2022
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Akar ve Austin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
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