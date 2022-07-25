Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Aydın
Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.