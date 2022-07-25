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Gündem

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ferdi Uzun, Musa Ölmez   | 25.07.2022
Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın

Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

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