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Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerinde bulunan bir petrol rafinerisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta hububat ekili tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Mehmet Çalık  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Yenişehir köyü yakınlarındaki bir tarlada dün başlayan ve ormanlık alana da sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangına ekiplerce yapılan müdahale karadan gece saatlerinde de devam etti.

Ekipler, yoğun çabalar sonucu yangını sabaha karşı kontrol altına alabildi.

Bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangında zarar gören ekili arazilerde hasat tespit çalışmalarına başladı.

Yenişehir köyü yakınlarında bir tarlada dün akşam saatlerinde çıkan yangın ormanlık alana da sıçramış, yangına, 1 uçak, 2 helikopter, 102 araç ve 300 personelle müdahaleye başlanmıştı.

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