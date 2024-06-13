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Tarım ve Orman Bakanlığından Kurban Bayramı öncesi kesimhane denetimi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesinde ülke genelinde kesimhanelere yönelik ilave denetimler yapıldığını belirterek, denetlenen 532 kesimhaneden 3'ünün onayının iptal edildiğini bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Tarım ve Orman Bakanlığından Kurban Bayramı öncesi kesimhane denetimi

Ankara

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde onaylı kesimhanelerin rutin resmi kontrollerinin yanında 20 Mayıs itibarıyla ilave denetim yapıldığını belirtti.

Ülke genelindeki onaylı 532 kesimhanenin denetlendiğinin altını çizen Yumaklı, kontroller sonrası 3 kesimhanenin onayının iptal edilerek faaliyetinin sonlandırıldığı bilgisini verdi.

Yumaklı, böylece kesimhane sayısının 529'a indiğini aktararak, "Denetimler neticesinde 529 kesimhanenin 6'sının faaliyeti de hijyen gereklilikleri sağlanıncaya kadar geçici olarak askıya alınmış, 49 kesimhaneye ise bazı eksikliklerini gidermesi için süre verilmiştir. Ayrıca 6 kesimhaneye de idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Yumaklı, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda Hattı'nı aramaları tavsiyesinde bulundu.

Yumaklı, kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlara da çağrı yaparak, şunları kaydetti:

"İbadetimizi yerine getirirken hayvanlara eziyet etmeyelim. Kurbanlarımızı ilgili kurumların ve komisyonların belirlediği yerlerde keselim. Hayvanlarımızı kesecek kişilerin ehliyetli kişiler olduğuna dikkat edelim. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, aileleriyle ve sevdikleriyle nice sağlıklı bayramlara kavuşmalarını diliyorum."

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