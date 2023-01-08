Dolar
18.77
Euro
19.96
Altın
1,866.63
ETH/USDT
1,265.60
BTC/USDT
16,930.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısı düzenledi -VTR
logo
Gündem

Üniversiteli gençler "ÜniAK FEST"te bir araya geldi

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen binlerce üniversiteli genç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK FEST) buluştu.

Berfin Kıraç   | 08.01.2023
Üniversiteli gençler "ÜniAK FEST"te bir araya geldi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar - TCCB

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Volswagen Arena'da düzenlenen festivalde, Erdoğan'ın siyasi hayatına dair atıflar içeren, "İzle Bizi" şarkısının video klibi ilk kez gösterildi.

Gençler, AK Parti'nin gençlik alanında gerçekleştirdiği politikaların sıralandığı ve üzerinde "Gençler tarih yazmak için ek kağıt istiyor" yazılı afişi açtı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin gençliğe yönelik politikalarına değinerek "Bizler inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nın sahibi de ilhamı da geleceği de işte bu üreten, geliştiren ve inanan gençlerdir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu mücadeleler neticesinde gençler potansiyellerinin ne olduğunu, nasıl bir tarihi mirasa sahip olduklarını ve istediklerinde neler yapabileceklerini hatırladı." dedi.

Muhalefetin gençlere "muhalif" yakıştırması yapmasını da eleştiren İnan, "Türkiye'de gençler, seçilme yaşının önce 25'e sonra 18'e düşürülmesine sürekli barikat olanlara muhaliftir. Türkiye'de gençler, girdiği tüm seçimleri kaybetmiş, yerli ve milli tüm mücadelelerimizin karşısında olanlara muhaliftir. Türkiye'de gençler, parti genel merkezlerinden mukaddes bayrağımızı kaldıranlara muhaliftir. Türkiye'de gençler, dışarıda kapı kapı adaylık dilenip, 3. sınıf aktörlerin karşısında el pençe divan duran ve nihayetinde soluğu Pensilvanya'da alıp bir benzincide hamburger yiyenlere muhaliftir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'na mührümüzü vurmak için koşacak, koşacak, risk alarak koşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce bir konuşmasında yer alan, "Gençler koşacaksınız koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız" sözlerini hatırlatan İnan, "Türkiye Yüzyılı'na mührümüzü vurmak için koşacak, koşacak, risk alarak koşacağız ve buradan tekrar ilan ediyoruz, gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa bu yoldan asla dönmeyecek, Türkiye Yüzyılı'nı bu kutlu davaya yaraşır bir şekilde bu gençlerle inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım biz sizi yüreğimize yazdık, benliğimize kattık. Sizler nereye, muhafazakar devrimciler oraya." diye konuştu.

Festivalde Erdem Kınay, Sinan Akçıl, Irmak Arıcı, Sakiler Grubu ve Tuğba Yurt sahne aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar nedeniyle bir günlüğüne ara verildi
Fatih'te aracına aldığı 3 yolcu tarafından darbedilen taksici hayatını kaybetti
Dağcılar kar ve tipiye rağmen Allahuekber Dağı'nın zirvesinde şehitleri andı
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden "Bahriye'nin kalbi"ne ziyaret
Üniversiteli gençler "ÜniAK FEST"te bir araya geldi

Benzer haberler

Üniversiteli gençler "ÜniAK FEST"te bir araya geldi

Üniversiteli gençler "ÜniAK FEST"te bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçim tarihini biraz öne çekebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçim tarihini biraz öne çekebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25-30 yıl öncesinin teknolojisini millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25-30 yıl öncesinin teknolojisini millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet