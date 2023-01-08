Üniversiteli gençler "ÜniAK FEST"te bir araya geldi
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen binlerce üniversiteli genç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK FEST) buluştu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Volswagen Arena'da düzenlenen festivalde, Erdoğan'ın siyasi hayatına dair atıflar içeren, "İzle Bizi" şarkısının video klibi ilk kez gösterildi.
Gençler, AK Parti'nin gençlik alanında gerçekleştirdiği politikaların sıralandığı ve üzerinde "Gençler tarih yazmak için ek kağıt istiyor" yazılı afişi açtı.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin gençliğe yönelik politikalarına değinerek "Bizler inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nın sahibi de ilhamı da geleceği de işte bu üreten, geliştiren ve inanan gençlerdir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu mücadeleler neticesinde gençler potansiyellerinin ne olduğunu, nasıl bir tarihi mirasa sahip olduklarını ve istediklerinde neler yapabileceklerini hatırladı." dedi.
Muhalefetin gençlere "muhalif" yakıştırması yapmasını da eleştiren İnan, "Türkiye'de gençler, seçilme yaşının önce 25'e sonra 18'e düşürülmesine sürekli barikat olanlara muhaliftir. Türkiye'de gençler, girdiği tüm seçimleri kaybetmiş, yerli ve milli tüm mücadelelerimizin karşısında olanlara muhaliftir. Türkiye'de gençler, parti genel merkezlerinden mukaddes bayrağımızı kaldıranlara muhaliftir. Türkiye'de gençler, dışarıda kapı kapı adaylık dilenip, 3. sınıf aktörlerin karşısında el pençe divan duran ve nihayetinde soluğu Pensilvanya'da alıp bir benzincide hamburger yiyenlere muhaliftir." ifadelerini kullandı.
"Türkiye Yüzyılı'na mührümüzü vurmak için koşacak, koşacak, risk alarak koşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce bir konuşmasında yer alan, "Gençler koşacaksınız koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız" sözlerini hatırlatan İnan, "Türkiye Yüzyılı'na mührümüzü vurmak için koşacak, koşacak, risk alarak koşacağız ve buradan tekrar ilan ediyoruz, gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa bu yoldan asla dönmeyecek, Türkiye Yüzyılı'nı bu kutlu davaya yaraşır bir şekilde bu gençlerle inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım biz sizi yüreğimize yazdık, benliğimize kattık. Sizler nereye, muhafazakar devrimciler oraya." diye konuştu.
Festivalde Erdem Kınay, Sinan Akçıl, Irmak Arıcı, Sakiler Grubu ve Tuğba Yurt sahne aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.