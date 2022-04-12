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Uludağ'da ayının köpekle boğuşması kameraya yansıdı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da bir ayının köpekle boğuşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sinan Balcıkoca, Sergen Sezgin   | 12.04.2022
Uludağ'da ayının köpekle boğuşması kameraya yansıdı

Bursa

Bölgedeki bir tesisin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, işletmenin yakınlarına gelen bir ayının, 2 köpeği kovalaması yer alıyor.


Köpeklerden biri uzaklaşırken diğeriyle bir süre boğuşan ayı, daha sonra 2 köpeği de kovalayıp gözden kayboluyor.

Bu arada kayıtlarda bir işletme personelinin ayıyı gördükten sonra kaçma anı da bulunuyor.

Tesis işletmecisi Erkan Sosuncu, AA muhabirine, bölgedeki ayıların artık kış uykusundan çıktığını söyledi. Ayıların işletmenin yakınlarına yiyecek aramaya geldiğini belirten Sosuncu, "Bu ayı yavrularını korumaya çalışmış. Köpeklerle bir süre mücadele etmiş. Diğer köpekler kaçıyordu ama bu köpeğimiz biraz sert, geri dönmüyor ve birbirleriyle dalaşıyorlar. Sonucunda köpeklerimizde de bir şey yok, ayı da iyi. Daha sonra ayı da yavrularıyla ormanın içine doğru gidiyor. Her akşam geliyorlar zaten. Rızkı varsa, rızkını alıp gidiyor." diye konuştu.

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