Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Erzurum çevrelerinde görülen kar yağışının etkisini artırarak il genelinde bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer yoğun (15-25 santimetre) devam edeceği tahmin ediliyor.
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