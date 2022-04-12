Dolar
14.59
Euro
15.81
Altın
1,966.62
ETH/USDT
3,002.00
BTC/USDT
39,714.00
BIST 100
2,463.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 12.04.2022
Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısı Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Erzurum çevrelerinde görülen kar yağışının etkisini artırarak il genelinde bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer yoğun (15-25 santimetre) devam edeceği tahmin ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 635 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 826'ya çıktı
Kovid-19 ilacı 'molnupiravir'in kullanıldığı hasta grupları genişletildi
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor

Benzer haberler

Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısı

Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'da "çığ" uyarısı

Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren azalacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren azalacak
Mart yağışları geçen yıla göre Güneydoğu'da arttı, İç Anadolu'da azaldı

Mart yağışları geçen yıla göre Güneydoğu'da arttı, İç Anadolu'da azaldı