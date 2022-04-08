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Uludağ kanunla özel koruma altına alınıyor

Kapadokya ve Çanakkale de olduğu gibi Uludağ'ı da içine alacak şekilde kurulacak başkanlık ile bürokrasinin hızlandırılması hedefleniyor.

Abdullah Yasin Güler   | 08.04.2022
Uludağ kanunla özel koruma altına alınıyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Uludağ bölgesindeki düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Uludağ bölgesinin, doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile alanda yürütülen faaliyetlerin düzenlenmesine yönelik konular ele alındı. Bu kapsamda, Kapadokya ve Çanakkale de olduğu gibi Uludağ'ı da içine alacak şekilde kurulacak başkanlık ile bürokrasinin hızlandırılması hedefleniyor. Kurulacak başkanlıkla alandaki yetki ve karar, sorumlu bakanlıkların temsilcileri, Bursa'nın sektör temsilcileri, valilik ve yerel idarelerden oluşturulacak komisyona verildi.

Toplantıda, ayrıca Uludağ bölgesinde doğaya ve çevreye zarar verenlere yönelik cezai müeyyidelerin artırılması ile mevcut kayak merkezinin, ulaşım dahil, tüm altyapı sorunlarının çözülerek bölgede turizmin 12 aya yayılması hususu da değerlendirildi.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan Emrullah İşler, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

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