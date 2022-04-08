Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,932.15
ETH/USDT
3,301.00
BTC/USDT
43,701.00
BIST 100
2,377.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Selim Bostancı   | 08.04.2022
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseldi.

Yüksek kesimlerde karın da erimesiyle ırmak kenarındaki iskeleler su altında kalırken, bazı iskelelerin yıkıldığı görüldü.

Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümü ve büfeler de su altında kaldı.

Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları tespit edilenden çok fazla
Türkiye'de 9 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı
Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlüğü teklifi reddedildi

Benzer haberler

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Ardahan'da kar sularının erimesi ve sağanak sonrası bazı yolları su bastı

Konya'daki Çarşamba Çayı'nda su seviyesi kritik seviyeye yükseldi

Bolu'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

Bolu'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı
Aynı cadde üzerinde oruçlarını 1 dakika arayla açıyorlar

Aynı cadde üzerinde oruçlarını 1 dakika arayla açıyorlar
Bolu'daki Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu

Bolu'daki Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu