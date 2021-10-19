Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 18. yılında İzetbegoviç'i andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i, vefatının 18. yılında saygı ve rahmetle andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü, milletinin bağımsızlığına ve onur mücadelesine adayan dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 18. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.