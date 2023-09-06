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Gündem, Spor

TVF eski başkanlarından Teoman Yazgan Bodrum'da hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) eski başkanlarından Teoman Yazgan (87), Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitirdi.

Ali Ballı  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
TVF eski başkanlarından Teoman Yazgan Bodrum'da hayatını kaybetti

Muğla

Akyarlar Mahallesi'nde yaşayan Yazgan, evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Yazgan'ın cenazesi Akyarlar Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Fener Mezarlığı'nda defnedildi.


Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Yazgan'ın oğlu gazeteci Orkun Yazgan, cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Babasının çok yönlü iş yaşamı olduğunu ve camiada da çok sevildiğini anlatan Yazgan, babasının kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Teoman Yazgan'ın eşi Dilek Yazgan da eşinin çok ani şekilde hayata veda ettiğini belirterek çok üzgün olduklarını kaydetti.

Cenaze törenine sanat, spor ve iş dünyasından kişiler başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

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