Dolar
26.82
Euro
28.73
Altın
1,917.03
ETH/USDT
1,623.90
BTC/USDT
25,592.00
BIST 100
8,181.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın akşam saatlerine kadar yurdun bazı kesimlerinde görülecek yağışlara ilişkin dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı

Ankara

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, "http://mgm.gov.tr" internet sitesi "Meteorolojinin Sesi Radyosu" sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan hava durumu bilgilendirmelerini, vatandaşların dikkate almalarının elzem olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Antalya'da insansız yangın gözetleme kulesi sayısı 37'ye yükseldi
İstanbul'da terör örgütü PKK lehine gösteri düzenleyen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program'ı açıkladı: Atılım sürecini başlatacağız
Galatasaray'a ait şirketleri dolandırdığı iddia edilen avukat hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verildi

Benzer haberler

Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı

Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı

Rus heykeltıraş, kanyondan topladığı ağaç dallarını sanat eserine dönüştürüyor

Şehirlerin hava kalitesi "NEFES" ile takip ediliyor

İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği biyoçeşitliliği artıracak

İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği biyoçeşitliliği artıracak
Bakan Özhaseki: Saraçoğlu Mahallemizden deprem bölgesine bir köprü kuruyoruz

Bakan Özhaseki: Saraçoğlu Mahallemizden deprem bölgesine bir köprü kuruyoruz
Alanya'nın Dim Şelaleleri, serinlemek isteyenlerin alternatif adresi oldu

Alanya'nın Dim Şelaleleri, serinlemek isteyenlerin alternatif adresi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet