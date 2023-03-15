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Türkiye'den "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" mesajı

Dışişleri Bakanlığınca 15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama anlayışının güçlendirilmesinde uluslararası topluma özel bir görev düştüğü bildirildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Türkiye'den "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da meydana gelen menfur terör saldırısının 4'üncü yıl dönümünde saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişi saygı ve rahmetle anıldı.

Türkiye'nin uluslararası alanda İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadeledeki öncü rolü ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile istişare içinde yürüttüğü etkin çalışmaları sonucunda 15 Mart gününün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" olarak kabul edildiği kaydedilen açıklamada, bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan alçak saldırıların, İslam karşıtlığının zemin kazanmaya devam ettiğini gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dine karşı nefretin artmakta olduğu bu hassas dönemde, karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama anlayışının güçlendirilmesinde uluslararası topluma özel bir görev düşmektedir.

Türkiye, bu anlayışla BM, AGİT ve İİT başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel platformlarda İslam düşmanlığıyla mücadeleye dair girişimleri desteklemeye kararlılıkla devam edecektir."

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