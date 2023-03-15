Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır'da etkili olan sağanak yol ve kavşaklarda su baskınlarına yol açtı.
Diyarbakır
Kentte 2 gündür aralıklarla süren sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Yaşamın olumsuz etkilendiği yoğun yağış nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak su baskını sonucu trafiğe kapandı. Kavşakta bazı araçlar mahsur kaldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kavşakta suyun tahliye edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.
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