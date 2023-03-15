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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü

Ankara

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ertuğruloğlu ile KKTC’nin gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nın yarın yapılacak Olağanüstü Zirvesi’nin hazırlıklarını ve gündemini ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü'nün Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

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