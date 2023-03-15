Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
Ankara
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ertuğruloğlu ile KKTC’nin gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nın yarın yapılacak Olağanüstü Zirvesi’nin hazırlıklarını ve gündemini ele aldıklarını kaydetti.
Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü'nün Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.