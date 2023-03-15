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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şiddetli sağanak su baskınlarına yol açtı.

Ergün Haktanıyan  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Malatya

Kent genelinde dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Doğanşehir ilçesinde yer yer su baskınları yaşandı.

İlçede Sürgü Baraj Göleti'nde suların birikmesiyle taşkın oldu. Bazı derelerin taşması sonucu da araçlar zarar gördü. Sel nedeniyle bazı yollarda yarılma oldu.

İlçe merkezinde biriken su, belediye ekiplerinin çalışmasıyla derelere verildi.

Vahap Küçük Meydanı'nda bulunan çadırlarda kalan depremzededeler de selden etkilendi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AA muhabirine, ilçede dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle dere yataklarının ve arazi sularının ana kanalda biriktiğini söyledi.

Kanalın dolmasıyla taşkın yaşandığını anlatan Zelyurt, sel suyunun yapılan çalışmayla dere yatağına aktarıldığını ifade etti.

Zelyurt, çadırların bulunduğu alanı farklı bir yere taşıyacaklarını aktararak, selde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını dile getirdi.

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